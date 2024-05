PSG : Achraf Hakimi en finale pour le prix Marc-Vivien Foé

En course sur le plan collectif avec le PSG pour un quadruplé historique, Achraf Hakimi pourrait également être récompensé individuellement. En effet, l’international marocain figure parmi les trois finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France.

Depuis 2009, RFI et France 24 décernent le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, a fin d’honorer la mémoire de l’ancien footballeur camerounais décédé d’un malaise cardiaque en plein match en 2003. Après avoir dévoilé une liste de dix noms, trois finalistes batailleront pour remporté le titre honorifique : Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Achraf Hakimi (PSG), et Nabil Bentaleb (LOSC). Après un exercice 2023/2024 d’ores et déjà réussi, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est le grand favori pour succéder à son coéquipier en club Chancel Mbemba, lauréat la saison passée. S’il peut réaliser une saison historique avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit et numéro 2 du PSG pourrait également avoir son mot à dire. Achraf Hakimi pourrait ainsi devenir le quatrième marocain de l’histoire à remporter le prix Marc-Vivien Foé après Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012), et Sofiane Boufal (2016). Pierre-Emerick Aubameyang, premier seul Gabonais à avoir remporté le prix, pourrait y inscrrire son nom après avoir été lauréat en 2013.

Le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé 2024 sera dévoilé le lundi 1 mai prochain.