PSG : Achraf Hakimi performe dans les dernières passes

Si le PSG semble retrouver un fond de jeu depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, certains joueurs Rouge & Bleu semblent eux retrouver des couleurs. En effet, en difficulté et pas au mieux de sa forme, Achraf Hakimi se montre à son avantage sous les ordres du technicien espagnol.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2021, Achraf Hakimi s’était rapidement imposé comme une évidence sur le flanc droit de la défense parisienne sous les ordres de Mauricio Pochettino. Cependant, les prestations du Marocain ont rapidement été en dents de scie. Entre un schéma tactique changeant ou encore un manque de complémentarité et complicité avec ses coéquipiers, le numéro 2 du PSG a longtemps été un autre joueur qu’il a été au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan ou encore avec l’équipe nationale du Maroc. Cependant, après deux saisons compliquées, Achraf Hakimi semble retrouver des couleurs avec Luis Enrique. Le technicien espagnol lui accorde plus de libertés sur le plan offensif, la meilleure façon pour l’ancien sélectionneur de La Roja d’exploiter toutes les qualités de son latéral droit. En ce sens, certains chiffres parlent en faveur d’Achraf Hakimi. En effet, sur le plan offensif, le joueur formé au Real Madrid se place en tête d’un classement qui met en avant ses velléités offensives. Le Lion de l’Atlas est le joueur qui connaît le plus de réussite dans les passes dans le dernier tiers, dans les cinq grands championnats :

Achraf Hakimi : 209

Luis Alberto : 180

Frenkie De Jong : 166

James Maddison : 157

Federico Valverde : 149*

*Source : WhoScored