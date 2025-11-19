PSG – Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain 2025

Grand favori pour être élu meilleur joueur africain de l’année 2025, Achraf Hakimi a logiquement remporté cette récompense après saison 2024-2025 historique avec le PSG.

Il n’y avait guère de suspense ce mercredi soir à Rabat. À l’occasion des CAF Awards 2025, Achraf Hakimi a été justement récompensé de sa saison 2024-2025 historique avec le PSG. Avec cinq titres remportés, dont la première Ligue des champions du club, 11 buts et 16 passes décisives, le latéral droit parisien était en concurrence avec l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, et le Nigérian de Galatasaray, Victor Osimhen.

Après le Ballon d’Or et le Golden Boy, une nouvelle récompense individuelle pour un joueur du PSG

Et sans surprise, le joueur du PSG a remporté cette distinction individuelle, la première de sa carrière, sous les regards de sa famille et du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, qui s’est déplacé pour l’occasion. Achraf Hakimi succède donc au lauréat 2024, Ademola Lookman. Après le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), le Golden Boy (Désiré Doué) et le meilleur joueur asiatique évoluant à l’étranger (Lee Kang-In), un nouveau joueur du PSG est récompensé après cette saison 2024-2025 gravée dans l’histoire.

