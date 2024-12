PSG – Achraf Hakimi remporte le Lion d’Or 2024

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs défenseurs au monde et du continent africain. Le latéral droit du PSG a été récompensé par le Lion d’Or 2024.

Depuis de très nombreuses années, Achraf Hakimi fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Le numéro 2 du PSG est un titulaire indiscutable au sein du club de la capitale et de la sélection marocaine. L’ancien du Borussia Dortmund est même un cadre des deux équipes, avec qui il a déjà porté le brassard de capitaine. Ce dernier a été récompensé par le journal Almountakhab.

A voir aussi : Hakimi : « Luis Enrique me donne confiance mais il m’aide aussi à voir autrement sur le terrain »

Un premier titre qui en appelle un autre ?

Achraf Hakimi a en effet reçu le Lion d’Or 2024, titre attribué par le journal marocain pour élire le meilleur joueur africain de l’année. Le latéral droit du PSG a devancé Ademola Lookman (Atalanta Bergame) et Sofyan Rahimi (Al-Aïn FC). Brahim Diaz (Real Madrid) et Mohamed Salah (Liverpool). Un premier trophée qui en appel un autre ? En effet, Achraf Hakimi fait partie des cinq finalistes pour le Ballon d’Or Africain. Il est en compétition avec Simon Adringa (Brighton), le Guinéen du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, le Nigérian Ademola Lookman (Atalanta Bergame) et Sud-africain Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns). Le vainqueur sera connu lors de la cérémonie qui aura lieu le 16 décembre prochain.