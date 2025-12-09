PSG : Achraf Hakimi va se rendre au Maroc pour préparer la CAN

Un peu plus d’un mois après sa blessure, Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation selon le dernier point médical du PSG. Le latéral droit va rejoindre le Maroc afin de préparer la Coupe d’Afrique des Nations.

Alors que le PSG s’apprête à disputer la sixième journée de Ligue des Champions, le club de la capitale a communiqué le point médical à la veille de la rencontre. Sur ce dernier, le nom d’Achraf Hakimi apparaît et l’international marocain « poursuit son travail de rééducation« . Une information officielle que Fabrice Hawkins complète et détaille. En effet, le journaliste pour RMC Sport affirme de son côté que le numéro 2 du Paris Saint-Germain « va se rendre au Maroc pour poursuivre sa réathlétisation et préparer la CAN« . Le récent Ballon d’Or Africain ne sera pas seul puisqu’un membre du staff médical du PSG l’accompagnera au Maroc afin d’assurer le suivi. Si l’intérêt pour le joueur est de disputer cette Coupe d’Afrique des Nations qui se dispute à domicile pour lui, le club de la capitale espère lui qu’Achraf Hakimi sera opérationnel à son retour de la CAN. Toujours selon les informations de Fabrice Hawkins, l’entente serait bonne entre les staff du PSG et de la sélection marocaine.