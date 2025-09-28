PSG / AJA – Blessures, Titis, Zabarnyi, Barça… la conférence d’après-match de Luis Enrique

Après la victoire face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 (2-0), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’après-match.

Le PSG a repris son trône de Ligue 1 mais a perdu deux nouveaux cadres sur blessure (Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia) lors de la victoire face à l’AJ Auxerre (2-0) ce samedi soir, à l’occasion de la 6e journée de championnat. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach parisien, Luis Enrique, est revenu sur cette hécatombe de blessures chez les Rouge & Bleu. Il s’est également projeté sur la rencontre face au FC Barcelone avant de féliciter les Titis pour leur première apparition avec les professionnels.

Des nouvelles de Vitinha et Kvaratskhelia ?

« Malheureusement je ne peux rien dire de positif. Il faut attendre que le staff médical se prononce demain ou après demain pour savoir quel type de blessure ils ont. »

Vitinha est-il sorti sur blessure ?

« Je ne sais pas si c’est une blessure ou pas. Il a ressenti quelque chose. Nous ne voulons pas prendre de risque. »

Est-il inquiet face à cette hécatombe de blessures ?

« Il faut être positif tout le temps. C’est dommage d’avoir dans quatre jours un match contre Barcelone sans 5 ou 6 joueurs importants pour nous et pour eux. C’est dommage pour moi, pour l’entraîneur adverse Hansi Flick et pour les supporters des deux équipes. »

Son regard sur la prestation des Titis

« C’est pour ça que nous pensons toujours aux titis, ils sont l’identité et l’ADN du club. C’est notre identité d’avoir confiance en nos jeunes. Ils ont fait un très bon match avec de la personnalité, avec ambition et énergie. Je suis content pour eux. Je dois les féliciter. »

Pourra-t-il compter sur Fabian Ruiz contre Barcelone ?

« Je ne sais pas. On commencera à penser au match de Ligue des champions contre le Barça, une des meilleures équipes du monde, plus tard. C’est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a la même mentalité que la nôtre. J’espère que l’énergie qu’on aura sera suffisante pour jouer ce match. On est prêt à affronter n’importe quel adversaire, à n’importe quel endroit car c’est la capacité d’une vraie équipe et on en est une. »

Des défenseurs buteurs en l’absence des attaquants, est-ce que cela le rassure ?

« Il faut être positif. Savoir gérer ça c’est important. Les blessures ne sont pas seulement pour le PSG mais pour toutes les équipes qui ont un calendrier intense. Deux buts sur coups de pieds arrêtés, oui c’est bien, on travaille beaucoup cette situation, c’est joli de voir qu’on surmonte ces difficultés. »

L’adaptation de Zabarnyi

« Le but c’est seulement une anecdote. Mais tout ce qu’on a vu d’Illia Zabarnyi sur ces 5 matchs me satisfait. C’est un joueur très jeune avec de la personnalité. On est content de l’avoir avec nous et de l’avoir vu jouer à un très haut niveau. »