PSG / AJA – Le groupe parisien avec le retour des cadres

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte Auxerre pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Pour ce match Luis Enrique a décidé de rappeler ses cadres.

Le PSG va terminer la saison 2024-2025 de Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AJ Auxerre dans le cadre de la 34e et dernière journée. Si Luis Enrique avait laissé au repos plusieurs de ses cadres lors des rencontres contre Strasbourg et Montpellier, qui entouraient la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal, pour cette rencontre contre les Auxerrois, il a décidé de reconvoquer ses cadres afin de préparer de la meilleure des manières ses deux finales de Coupe de France contre Reims (24 mai) et de Ligue des champions contre l’Inter Milan (31 mai).

Axel Tape sort du groupe

Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha et Ousmane Dembélé, absents du groupe pour le déplacement à Montpellier le week-end dernier, sont cette fois-ci bien présents. Seuls absents, Presnel Kimpembe qui s’est de nouveau blessé, lui qui souffre cette fois-ci d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit, et qui est espéré pour la Coupe du monde des clubs. Titulaire lors des deux derniers matches de Ligue 1 du PSG, Axel Tape ne figure pas dans le groupe concocté par Luis Enrique, lui qui s’était entraîné avec l’équipe U19 hier.

Le groupe du PSG