PSG / AJA : Les compositions officielles avec le retour des titulaires !

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit AJ Auxerre dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. À moins d’une heure de cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leur équipe de départ.

C’est soir de fête au Parc des Princes ! Le Paris Saint-Germain va disputer son dernier match de sa saison en Ligue 1 devant son public. Face aux Auxerrois, les Rouge & Bleu voudront finir en beauté avant de soulever le (nouveau) trophée de la Ligue 1 et de célébrer dans un stade qui fera le plein avec malgré otut en ligne de mire les deux finales à venir, que ce en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Pour cette rencontre face à l’AJA, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe compétitive.

Gigio Donnarumma fait son retour dans les buts, et sera accompagné en défense par Hakimi sur le côté droit et Nuno Mendes à l’opposé. Marquinhos et Pacho formeront la charnière centrale. Au milieu de terrain l’habituel trident Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz seront alignés tandis qu’en attaque, Ousmane Dembele va retrouver une place de titulaire en L1 pour la première fois depuis le 25 avril dernier contre l’OGC Nice (1-3). L’international français sera avec Kvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola pour former le trio offensif.

Feuille de match de Paris Saint-Germain / AJ Auxerre

34e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Benoît Millot et Philippe Lucas