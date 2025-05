PSG / AJA : Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Auxerre (3-1). Lors de ce match, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia ont fortement brillé.

Champion de France depuis le 5 avril, le PSG a profité de la réception – au Parc des Princes – d’Auxerre, pour célébrer ce 13e titre de champion de France avec une victoire (3-1) et la réception du trophée de vainqueur de la Ligue 1. Après une première mi-temps difficile, le PSG s’est réveillé en deuxième mi-temps et a réussi à concrétiser ses occasions pour s’imposer contre les Auxerrois. Si les Parisiens semblaient déjà tournés vers leurs deux finales, Nuno Mendes a été présent du début à la fin du match. L’international portugais était partout, a tenté plusieurs percés qui auraient pu aboutir à un but et aurait même pu marquer sur un coup franc direct, mais sa tentative a été repoussée par le poteau. Le latéral gauche a réalisé une performance pleine et a reçu un 7 dans L’Equipe et Le Parisien. Autre performance solide sur la pelouse du Parc des Princes, celle de Marquinhos. Outre son but, le capitaine du PSG a répondu défensivement, a gagné ces duels et n’a pas hésité à avancer pour devancer ses adversaires et réussir plusieurs interceptions importantes.

Khvicha Kvaratskhelia homme du match

Mais l’homme du match est très certainement Khvicha Kvaratskhelia. Auteur de deux buts, l’international géorgien a été le meilleur joueur offensif du PSG contre Auxerre hier soir. Il a réussi des actions de grandes classes, des percussions de haute voltige et des percés dont il a le secret. Il aurait pu ponctuer sa soirée d’un nouveau but, mais sa tentative sur coup franc a échoué sur le poteau du gardien Auxerrois. Il a obtenu un 8 dans l’Equipe et Le Parisien. « De l’activité, des dribbles comme à son habitude, mais pour une efficacité longtemps limitée. Une frappe des 20 m dans l’axe capté sans difficultés par Léon (25e) puis une déviation de la tête que Marquinhos ne parvient pas à reprendre, sur un corner de Nuno Mendes (48e). Mais il a eu le mérite de ne pas lâcher et a été récompensé de son abnégation par le but égalisateur sur une frappe à ras de terre (59e). Si l’international géorgien a ensuite trouvé le poteau sur un coup franc (83e), il s’est offert son premier doublé en Ligue 1 après une belle percée dans la surface (88e). pour porter son total à 4 buts depuis son arrivée. Après un match plein, il a logiquement été désigné homme du match », analyse le quotidien francilien. Les deux quotidiens ont estimé que ces trois joueurs étaient au-dessus du lot, puisqu’aucun de leurs coéquipiers n’a obtenu plus de six (Vitinha dans le Parisien). La note la plus donnée dans les deux quotidiens a été le 5.