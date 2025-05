PSG / AJA – Paris termine en beauté la saison en Ligue 1

Pour cette 34ème et dernière journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait l’AJ Auxerre au Parc des Princes dans un contexte festif. Ce fût aussi la fête en tribunes et sur le terrain.

Le soleil brille, le ciel est bleu, le PSG va fêter un nouveau titre de champion de France… un jour de mai classique dans la capitale française. Pour cette dernière journée de L1, souhaitait clore en beauté une annnée 2025 déjà historique face à l’AJA. C’est chose faite !

Avec le retour de son équipe type, les Rouge & Bleu se sont défaits de l’AJA et ont même réussi à renverser la situation en une mi-temps. Lors de la première période, les hommes de Luis Enrique ont les occasions les plus franches avec Ousmane Dembélé qui manque un face à face devant Donovan Léon, ou encore de Nuno Mendes qui touche le poteau sur coup franc. Mais entre temps, sur une de ses rares offensives, l’AJA trouve la faille par Sinayoko (34’). Les Parisiens sont menés au score à la mi-temps, mais ne veulent pas revivre le même scénario que lors de la dernière journée de la saison précédente avec une défaite.

Le PSG appuie sur la pédale d’accélérateur et archi domine la deuxième mi-temps ! Sanction immédiate : Trois buts inscrits, grâce à un doublé de Kvaratskhelia et un but de Marquinhos, un poteau touché (toujours par le Géorgien) et même un pénalty manqué de Ramos. Score final 3-1, le PSG termine sa saison en Ligue 1 avec une 26ème victoire mais aussi une préparation optimale avant les deux finales à venir puisqu’il n’y a pas de blessure à signaler. Les choses sérieuses peuvent commencer pour le PSG !

Ce match est à suivre en live commenté, allez Paris !

Fil du match

00′ Bonjour à tous les champions de France et bienvenue dans ce live de PSG / Auxerre

Bonjour à tous les champions de France et bienvenue dans ce live de PSG / Auxerre 00′ La belle surprise de la soirée, c’est Michel Montana qui a fait l’annonce des équipes du soir. Les émotions

La belle surprise de la soirée, c’est Michel Montana qui a fait l’annonce des équipes du soir. Les émotions 01′ C’est parti pour ce dernier match de la saison au Parc des Princes !

C’est parti pour ce dernier match de la saison au Parc des Princes ! 03′ La belle ouverture de Pacho qui trouve Joao Neves en profondeur, mais il est (logiquement) signalé hors jeu !

La belle ouverture de Pacho qui trouve Joao Neves en profondeur, mais il est (logiquement) signalé hors jeu ! 04′ Première incursion parisienne par Nuno Mendes sur son côté gauche, mais son ballon est dégagé par la défense adverse?

Première incursion parisienne par Nuno Mendes sur son côté gauche, mais son ballon est dégagé par la défense adverse? 10′ Pfiou ! Le festival de Nuno Mendes sur son côté, son centre est dégagé en corner ! Marquinhos tente de reprendre la tête sur l’action qui suit, mais ça passe à côté !

Pfiou ! Le festival de Nuno Mendes sur son côté, son centre est dégagé en corner ! Marquinhos tente de reprendre la tête sur l’action qui suit, mais ça passe à côté ! 11′ Bonne défense parisienne par Vitinha qui repousse un bon centre

Bonne défense parisienne par Vitinha qui repousse un bon centre 12′ Ouuuh Dembouz ! On était proche de l’ouverture du score de la part du meilleur joueur de la L1 mais il manque son face à face !

Ouuuh Dembouz ! On était proche de l’ouverture du score de la part du meilleur joueur de la L1 mais il manque son face à face ! 13′ Dembélé s’effondre dans la surface, l’arbitre ne bronche pas pour le moment…

Dembélé s’effondre dans la surface, l’arbitre ne bronche pas pour le moment… 14′ Le joueur auxerrois écrase bien le pied de Dembélé et ne touche pas la balle… Mais pas de pénalty, bien bien…

Le joueur auxerrois écrase bien le pied de Dembélé et ne touche pas la balle… Mais pas de pénalty, bien bien… 16′ Belle frappe de Sinayoko, mais ça passe au-dessus du cadre de Gigio Donnarumma

Belle frappe de Sinayoko, mais ça passe au-dessus du cadre de Gigio Donnarumma 23′ La percée de Kvara dans l’axe et la grosse frappe, mais bien captée par Léon

La percée de Kvara dans l’axe et la grosse frappe, mais bien captée par Léon 27′ Grosse phase de possession parisienne devant la surface bourguignonne

Grosse phase de possession parisienne devant la surface bourguignonne 30′ BUT de Sinayoko contre le cours du jeu. 0-1 pour l’AJA

34′ LE POTEAU DE NUNO MENDES SUR CE COUP FRANC !! C’était magnifiquement tiré !! Dommage !!

41′ Nouvelle incursion auxerroise dans la surface adverse qui se termine par une frappe, bien déviée par la défense Rouge & Bleu

45’+1 Le PSG est mené au score à la mi-temps par l’AJ Auxerre (1-0). Que retenez-vous de cette première mi-temps ?!

46′ La deuxième mi-temps démarre !

47′ Nouvelle grosse occasion parisienne sur corner, qui n’arrive pas à trouver le cadre ! Quel dommage !

Nouvelle grosse occasion parisienne sur corner, qui n’arrive pas à trouver le cadre ! Quel dommage ! 48′ Léon de nouveau décisif face à Dembélé qui arme une belle frappe, dégagée par le portier auxerrois ! Paris se fait de plus en plus pressant !

Léon de nouveau décisif face à Dembélé qui arme une belle frappe, dégagée par le portier auxerrois ! Paris se fait de plus en plus pressant ! 52′ Ramos, Doué et Zaire-Emery sont partis à l’échauffement. Qui rentrera en premier ?!

53′ QUEL LOUPÉ DE DEMBÉLÉ DEVANT LE BUT !! Seul devant Léon, le meilleur buteur parisien reprend un centre en retrait au 5 mètres 50 en premier intention… mais sa frappe passe au-dessus du cadre !

Seul devant Léon, le meilleur buteur parisien reprend un centre en retrait au 5 mètres 50 en premier intention… mais sa frappe passe au-dessus du cadre ! 57′ Paris continue de pousser mais n’y arrive pas à trouver la faille !

Paris continue de pousser mais n’y arrive pas à trouver la faille ! 59′ POPOPOPOPOPO QUELLE FRAPPE DE KVARATSKHELIAAAAAAA !!! ÉGALISATION PARISIENNE LARGEMENT MÉRITÉE !!! 1-1

60′ Triple changement parisien : Ruiz, Neves et Barcola sont remplacés par Mayulu, Zaire-Emery et Doué !

62′ Nouvelle très belle sortie de Donovan Léon, cette fois-ci c’est devant Hakimi ! Les Auxerrois tiennent à un fil

Nouvelle très belle sortie de Donovan Léon, cette fois-ci c’est devant Hakimi ! Les Auxerrois tiennent à un fil 65′ Mayulu est tout proche d’un magnifique but sur une reprise de volée !!

66′ BUUUUUT DU CAPITAINE MARQUINHOS SUR CORNER !!! C’EST LARGEMENT MÉRITÉ !! 2-1

74′ Double changement parisien : Ramos et Beraldo remplacent Dembélé et Marquinhos !

78′ Penalty pour le PSG sur Nuno Mendes ! Tacle dangereux de Diomandé !!! Heureusement qu’il arrive à se relever !!

79′ Gonçalo Ramos MANQUE son penalty ! L’arrêt de Donovan Léon !

83′ LE POTEAU DE KVARA ! ET ENCORE SUR COUP FRANC ! Toujours 2-1 pour le PSG !

Toujours 2-1 pour le PSG ! 87′ KVARAAAADONAAAAAAAAAAA QUI DOUBLE LA MISE !!!! ET QUEL TRAVAIL DE MAYULU !!! 3-1 POUR LE PSG

Feuille de match de Paris Saint-Germain / AJ Auxerre

34e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Benoît Millot et Philippe Lucas