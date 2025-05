PSG / AJA – Une composition avec le retour de certains cadres

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Auxerre pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Certains cadres devraient revenir dans le onze de Luis Enrique.

Pour la dernière fois de la saison 2024-2025, le PSG va jouer au Parc des Princes demain soir avec la réception de l’AJ Auxerre pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Si Luis Enrique avait largement tourné lors des rencontres contre Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4), le coach du PSG devrait réintégrer certains cadres dans son onze de départ face aux Auxerrois.

Un milieu Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz ?

Après avoir laissé sa place à Matvey Safonov et Arnau Tenas, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver les buts du PSG demain soir. L’international italien pourrait être défendu par Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le Parisien indique que Marquinhos pourrait débuter la rencontre sur le banc et entrer en jeu, récupérer le brassard de capitaine pour ensuite soulever le trophée de champion de France. Au milieu de terrain, le quotidien francilien explique que Luis Enrique devrait faire confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, le trio d’attaque pourrait être composé de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia.