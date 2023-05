PSG / Ajaccio – Annoncez votre pronostic

Le PSG remonte sur le pont en ce samedi soir avec la réception de l’AC Ajaccio. Une rencontre comptant pour la 35e journée de Ligue 1 qui se déroulera dans un contexte assez particulier.

Le PSG arrive bientôt au terme de son éprouvante saison. À l’issue de cette dernières, les Rouge et Bleu valideront, sauf énorme tremblement de terre, le onzième titre de l’Histoire du club de la capitale. Ce samedi soir, en marge de la 35e journée de Ligue 1, c’est l’AC Ajaccio qui se présentera au Parc des Princes dans une opposition des plus déséquilibrées sur le papier (21h00).

Le PSG doit enchaîner

En effet, les Ajacciens pointent à une morne 19e position et sont ainsi certains de retrouver la deuxième division un an après. Ce match ne revêt donc aucun véritable enjeux pour les Corses, à part celui de se faire plaisir face au mastodonte incontesté de l’élite hexagonale. Pour leur part, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas vraiment le choix, surtout après la nouvelle victoire lensoise : il faudra l’emporter devant un public qui risque de sonner creux après les récents évènements opposant le Collectif Ultras Paris à la direction rouge et bleu. À cette occasion, Lionel Messi, suspendu durant une semaine pour les raisons que l’on connaît, fera notamment son retour dans la peau d’un titulaire.

Et vous, comment sentez-vous cette partie ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, le PSG s’est imposé sur le score de 1-2 du côté de l’ESTAC Troyes. Six CSiens ont su pronostiquer le bon résultat : Thierry17, Bibifuck, Parisienmania, Axwell, Freeed et coridon. Bravo à eux !