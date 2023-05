PSG / Ajaccio – Les compositions officielles

Le PSG accueille l’AC Ajaccio dans son antre du Parc des Princes ce samedi soir à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Voici les compositions choisies par les deux coaches pour cette partie.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une fin de saison des plus mouvementées. Entre le sportif et l’extra-sportif, le cœur des supporters franciliens avait intérêt à être solide. Désormais, les joueurs parisiens possèdent un seul et unique objectif : décrocher le onzième titre de l’Histoire du club parisien. Et pour cela, il faudra aborder avec sérénité les quatre dernières échéances hexagonales. Surtout que le RC Lens, tombeur du Stade de Reims, est revenu à trois points ce vendredi soir.

Et cela commence dès ce samedi soir avec la réception de l’AC Ajaccio. Pour cette partie, Christophe Galtier doit composer sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele ou Neymar Jr. Face aux Ajacciens, 18e au classement (23 points), Christophe Galtier a décidé d’aligner son XI en 3-4-3. La nouveauté se situe en attaque. En effet, Lionel Messi fait bel et bien son retour en tant que titulaire et jouera le rôle de meneur de jeu derrière un duo Kylian Mbappé – Hugo Ekitike. Pour le reste : Gianluigi Donnarumma gardera la cage rouge et bleu. Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo formeront l’axe central. Juan Bernat enchaîne sur le couloir gauche, tandis qu’Achraf Hakimi prend place sur l’aile droite. Enfin, l’entrejeu sera composé de Marco Verratti et Fabian Ruiz.

La feuille du match de ce PSG / Ajaccio

35e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal+ Foot / Canal+ Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Mathieu Grosbost – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – Assistance Vidéo : Nicolas Rainville et Stéphane Bré