En marge d’un sommet de l’ECA, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à nos confrères espagnols du journal AS. L’occasion pour le dirigeant qatari d’évoquer l’actualité dans le monde du football mais aussi d’encenser son entraîneur.

Le retour de la Juventus Turin au sein de l’ECA

« Je suis heureux d’accueillir à nouveau la Juventus dans notre famille. Nous n’avons pas besoin de plus de fractures dans le football. Nous devons faire ce qui est le mieux pour le jeu. Nous représentons 717 clubs féminins et masculins de 55 pays ».

A propos de Luis Enrique

« C’est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un super technicien et une super personne aussi. Nous en sommes très contents. Le projet est incroyable ».

Un projet sans Mbappé …

« Je n’aime pas parler des joueurs qui ne font pas partie de mon équipe, je préfère me concentrer sur ceux qui en sont ».

Le rachat à venir du PFC

« C’est une excellente nouvelle. C’est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela amènera une compétition au plus haut niveau du football parisien ».

Les plaintes sur les calendriers surchargés

« C’est un sujet de débat, bien sûr. Cela a toujours été le cas, pour être honnête, mais je pense qu’il est nécessaire que toutes les parties intéressées se réunissent et en discutent de manière prospère et voient ce qui est le mieux pour tout le monde ».

La Coupe du Monde des clubs dans ces calendriers surchargés

« Tous les clubs veulent disputer la Coupe du Monde des Clubs. Et les joueurs ou les clubs qui ont des plaintes ne devraient pas y jouer. Si vous avez des plaintes, n’y jouez pas. J’ai reçu des plaintes car il y avait une limite à deux équipes par pays. Ils en voulaient plus de deux. Et de l’autre côté, il y a aussi des plaintes, de la part des joueurs ».

Comprenez-vous les plaintes des joueurs ?

« Bien sûr, nous respectons les joueurs et ils doivent être protégés. Nous essayons de trouver comment gagner cet argent supplémentaire. Les clubs financent l’écosystème dans les meilleures conditions et les salaires ne cessent d’augmenter. Mais nous n’agissons pas seulement pour de l’argent, ce n’est pas le bon message : les clubs agissent pour récupérer l’argent de leurs coûts. Si les compétitions sont les mêmes et les revenus sont les mêmes, et que l’autre partie veut plus de salaires… »