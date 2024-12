PSG – Al-Khelaïfi maintient sa confiance en Luis Enrique

Malgré les difficultés actuelles, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, maintient sa confiance en l’entraîneur parisien, Luis Enrique.

Si Luis Enrique est au centre des critiques dans la presse ces derniers jours, le technicien espagnol peut compter sur un soutien de taille dans sa mission au PSG. En effet, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a maintenu sa confiance envers le coach de 54 ans.

« La transformation et le changement prennent du temps »

En marge du congrès de l’Association européenne des clubs (ECA), Nasser Al-Khelaïfi a été questionné sur l’ambiance pesante autour du club ces derniers jours, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et le dirigeant qatari ne se montre pas inquiet : « Je ne peux pas croire ce qui est écrit et je trouve cela même parfois ridicule, mais nous ne nous laissons pas affecter du tout. Nous avons entamé une nouvelle phase du développement du club. La transformation et le changement prennent du temps. Cela demande de la patience et de la persévérance, pas de la panique sauvage lorsque les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez ou que le vent souffle. Nous avons une stratégie à court, moyen et long terme et je crois pleinement en l’entraîneur, aux joueurs, à toute notre équipe. Notre projet a des fondations solides et nous allons continuer à le construire. »

Et pour mener à bien ce projet, Nasser al-Khelaïfi continue à croire en Luis Enrique : « Nous avons tellement changé au club ces dernières années, nous construisons un collectif sur et en dehors du terrain, nous avons renforcé l’institution, nous avons ouvert le meilleur centre d’entraînement du monde à Poissy. J’ai une confiance absolue dans le projet, l’entraîneur, le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c’est ce que fait un bon club, c’est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables », a déclaré le président des Rouge & Bleu avant de conclure en affirmant qu’il était certain à « 100% » de maintenir le technicien espagnol même en cas d’élimination rapide en Ligue des champions.