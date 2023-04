A quelques heures de la fin de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG fais bonne figure dans les classements individuels de France. En effet, parmi les meilleurs buteurs, le club de la capitale compte sur Kylian Mbappe afin de remporter la distinction individuelle.

A six journées de la fin du championnat, le PSG semble de plus en plus assurer de terminer le championnat comme il l’a commencé : à la première place. En effet, le club de la capitale pourrait ainsi devenir le premier champion de France à avoir passé la totalité de la saison dans la peau du leader. L’autre intérêt de ce sprint final est individuel. En effet, au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats, le PSG est on ne peut plus concerné grâce à Kylian Mbappé. Le numéro 7 Rouge & Bleu avec ses 22 réalisations occupe actuellement la première place devant Jonathan David (21 buts) et Alexandre Lacazette (19 buts). Ce dernier dispute la 32e journée ce soir avec l’Olympique Lyonnais face à l’Olympique Marseillais. L’occasion pour le Gone de se rapprocher (ou égaliser ?) de l’attaquant du PSG dans ce classement des meilleurs buteurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant de l’OL espère y parvenir : « Qui sera meilleur buteur ? La cote est pour Kylian Mbappé, forcément. On va essayer de l’embêter jusqu’au bout. Je pense que ça va se décider à la dernière journée, début juin » a-t-il déclaré pour Téléfoot.

🗣️ @YassinNfaoui : "Qui va finir meilleur buteur du championnat ?"



– Lacazette : "La cote, elle est pour Kylian (Mbappé), forcément. On va essayer de l'embêter jusqu'au bout. Je pense que ça va se décider même jusqu'à la dernière journée, début juin." pic.twitter.com/aO44gc6unN — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 23, 2023 Twitter : @telefoot_TF1

Kylian Mbappé est donc en course pour cette distinction individuelle et l’emporter pour la cinquième fois consécutive. Edinson Cavani à deux reprises et Zlatan Ibrahimovic ont été les deux meilleurs buteurs du championnat de France avant lui. Le dernier à avoir remporté le titre honorifique à ne pas être un joueur du Paris Saint-Germain est un certain Alexandre Lacazette. Une performance remontant à la saison 2014/2015.