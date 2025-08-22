PSG / Angers – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve le Parc des Princes et accueille l’Angers SCO en ouverture de la 2e journée de Ligue 1.

Le PSG retrouve le Parc des Princes et ses supporters. Plus de trois mois après sa dernières rencontre dans son antre, le club de la capitale défie l’Angers SCO en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Après une victoire inaugurale sur la pelouse du FC Nantes (0-1), l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de poursuivre sa montée en puissance. Et pour cette rencontre face au SCO, le technicien espagnol a aligné sa meilleure formation.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l‘Angers SCO ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, les champions de France s’étaient imposés face au FC Nantes (0-1) grâce à une réalisation de Vitinha. Un bon résultat annoncé ici par Vanya, shark, Ra’s-Wii07 et Rackiel000. Félicitations à eux !!!