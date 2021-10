PSG / Angers : le groupe parisien avec Bernat

Ce vendredi soir à 21h (Prime Video), le PSG retrouve la compétition avec la réception de l’Angers SCO, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Après avoir connu sa première défaite en championnat face au Stade Rennais (0-2) juste avant la trêve internationale, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire avant une semaine passionnante face au RB Leipzig (19 octobre) et l’Olympique de Marseille (24 octobre). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur ses Sud-Américains (Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Leo Messi et Neymar Jr) ainsi que son portier costaricien, Keylor Navas. De son côté, Sergio Ramos est toujours indisponible.

Rayon bonne nouvelle, le retour de Juan Bernat dans le groupe des Rouge & Bleu, une première depuis plus d’un an et sa blessure au genou contractée en septembre 2020. À noter l’absence de Layvin Kurzawa (entraînement). Voici ci-dessous le groupe des 22 joueurs convoqués par l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG face à Angers