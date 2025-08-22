PSG / Angers – Le groupe parisien sans Kvaratskhelia

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Angers SCO en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Trois mois après son dernier match au Parc des Princes, le PSG va retrouver son public ce vendredi soir. En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, les champions de France accueillent l’Angers SCO (20h45 sur Ligue 1+). Après un début de saison 2025-2026 parfait avec deux victoires (Tottenham, FC Nantes), les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur montée en puissance face à des Angevins qui ont remportés leur premier match face au Paris FC (1-0).

À lire aussi : PSG / Angers – Les compositions probables selon la presse

Une simple gêne musculaire pour Kvaratskhelia

Et Luis Enrique déplore une absence majeure pour cette rencontre. Victime d’une gêne musculaire sans gravité, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas appelé pour cette rencontre, comme le précise RMC Sport. Senny Mayulu est également absent, lui qui effectue un travail de reprise. À noter la nouvelle absence de Presnel Kimpembe. Invités à quitter le club avant la fermeture du mercato estival, Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas ne sont pas convoqués.

En revanche, le technicien espagnol peut compter sur un retour important dans l’entrejeu. Après avoir purgé ses deux matches de suspension, João Neves est de nouveau apte. Récemment devenu professionnel, Noham Kamara fait partie du groupe appelé par Luis Enrique. Voici ci-dessous les 21 Parisiens convoqués pour affronter l’Angers SCO.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

🚨 Le groupe du PSG pour affronter Angers SANS Senny Mayulu (reprise) ni Kvicha Kvaratskhelia (gêne musculaire) pic.twitter.com/UahndR4wUl — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025