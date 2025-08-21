Psg joie
PSG / Angers – Le retour de plusieurs cadres dans le onze de départ ?

Murvin Armoogum21 août 2025

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG disputera son premier match de la saison au Parc des Princes face à l’Angers SCO. L’occasion de revoir de nombreux cadres dès le coup d’envoi.

Après une victoire face au FC Nantes (0-1) pour débuter sa saison 2025-2026 de Ligue 1, le PSG retrouvera le Parc des Princes ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+). À cette occasion, les champions de France accueillent l’Angers SCO pour leur retour dans leur antre. Après avoir fait souffler quelques cadres à la Beaujoire suite à la victoire en Supercoupe d’Europe, Luis Enrique pourrait aligner sa meilleure équipe face au SCO, comme le rapporte Le Parisien.

PSG : J2 de L1, présentation des trophées, hommage à Donnarumma … la soirée de vendredi au Parc des Princes

João Neves de retour dans le onze de départ

Dans les buts, Lucas Chevalier sera aligné. La défense-type de la saison passée devrait débuter avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux postes des latéraux et la charnière centrale composée du capitaine Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves fera son retour après ses deux matches de suspension purgés. Le Portugais pourrait accompagner Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, laissant ainsi Vitinha au repos, lui qui avait débuté les deux premières rencontres de la saison. Enfin pour l’attaque, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvarastkhelia sera aligné selon le quotidien francilien.

  • Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Zaïre-Emery, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
