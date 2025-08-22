PSG / Angers : les compositions officielles

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Angers SCO en Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le PSG retrouve le Parc des Princes. À cette occasion, les Rouge & Bleu défient l’Angers SCO dans une soirée qui s’annonce spéciale. Et pour cette rencontre, Luis Enrique ne peut pas s’appuyer sur Khvicha Kvaratskhelia (gêne musculaire) et Senny Mayulu (reprise). Mais le coach parisien a aligné une équipe compétitive avec le retour de nombreux cadres dans le onze de départ.

Le retour de l’équipe-type

Dans les buts, Lucas Chevalier va fouler pour la première fois la pelouse du Parc des Princes. Il sera protégé par la défense-type de la saison passée avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale composée Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves fait son retour après avoir purgé ses deux matches de suspension. Il sera accompagné de Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Enfin, une attaque 100% française est alignée avec le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Angers SCO

Deuxième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Florian Gonçalves De Araujo – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Mathieu Vernice et Mehdi Mokhtari.

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola Remplaçants : Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Zaïre-Emery, Safonov, Kamara, Mbaye

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola Le XI d’ Angers : Koffi – Raolisoa, Arcus, O.Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, Courcoul, Belkebla (c) – Chérif, Lepaul Remplaçants : Pona, Hanin, Bamba, Biumla, Capelle, Garin, Allevinah, Machine, Peter

: Koffi – Raolisoa, Arcus, O.Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, Courcoul, Belkebla (c) – Chérif, Lepaul

Le XI du PSG avec le trio Doué – Dembélé – Barcola en attaque 🔥



Zabarnyi demarre lui sur le banc.



La compo complète :

Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola



🗣️ Votre avis sur ce 11 ? ❤️💙 pic.twitter.com/NAUpxLcrS8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025