PSG / Angers – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception de l’Angers SCO. L’occasion pour Luis Enrique de redonner du temps de jeu à ses cadres.

Après avoir parfaitement débuté sa saison 2025-2026 avec un succès en Supercoupe d’Europe et une victoire sur la pelouse du FC Nantes en Ligue 1, le PSG retrouve ce vendredi soir le Parc des Princes, trois mois après son dernier match dans son antre. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent l’Angers SCO (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 2e journée de championnat. Après avoir géré le temps de jeu de son effectif, Luis Enrique pourrait aligner ses cadre face aux Angevins. Les quotidiens L’Equipe et Le Parisien voient un onze de départ quasi similaire.

Vitinha ou Zaïre-Emery dans l’entrejeu ?

Dans les buts, Lucas Chevalier fera ses premiers pas sur la pelouse du Parc des Princes. La défense-type est attendue avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et la charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le quotidien francilien opte pour Warren Zaïre-Emery afin d’accompagner Fabian Ruiz et João Neves, de retour de suspension. De son côté, L’Equipe choisit l’option Vitinha. Enfin pour l’attaque, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est attendu.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

