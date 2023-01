PSG / Angers – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le SCO d’Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait aligner une équipe compétitrice. Il y a un doute sur la présence ou non de Neymar dans le onze de départ.

Pour affronter la lanterne rouge du championnat, Christophe Galtier devra faire sans Marco Verratti, qui a ressenti une douleur au quadriceps lors de l’entraînement de veille de match, mais également sans Achraf Hakimi (suspendu), Kylian Mbappé, attendu à l’entraînement demain, Nuno Mendes (reprise), Renato Sanches (reprise) et Presnel Kimpembe (tendon d’Achille). Mais le coach du PSG peut compter sur les retours de Lionel Messi et Neymar. Pour sa composition d’équipe, il ne devrait pas y avoir de surprise en défense. Gianluigi Donnarumma sera dans les cages. Devant lui, une ligne de quatre avec Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat.

Fabian Ruiz ou Warren Zaïre-Emery au milieu ?

Au milieu de terrain, la presse française est sûre que Vitinha et Danilo Pereira vont débuter. Pour l’Equipe, le joueur qui accompagnera les deux Portugais se nomme Warren Zaïre-Emery. Pour le Parisien et RMC Sport, ce devrait être Fabian Ruiz. RMC Sport qui titularise Carlos Soler au milieu à la place de Danilo Pereira. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Neymar, Hugo Ekitike et Lionel Messi. Là encore, le positionnement des trois dans le 4-4-2 losange du coach du PSG varie. Pour l’Equipe, c’est Messi qui sera en soutien du duo d’attaque Neymar–Ekitike. Pour Le Parisien et RMC Sport, c’est le Brésilien qui occupera ce poste.