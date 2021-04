PSG / Angers : les notes des Parisiens

Ne rien lâcher, ne négliger aucune compétition, avancer, le PSG y parvient malgré les obstacles. Le SCO n’aura pas été le plus grand. Stéphane Moulin avait opté pour un mur qui devait préserver le 0-0 le plus longtemps possible et énerver les hommes de Mauricio Pochettino, il est tombé dès la 9e minute avec le premier des trois buts de Mauro Icardi. Le buteur argentin revient en trombe. Entré en jeu contre l’ASSE, il avait inscrit le but de la victoire, là il a rappelé à quel point il pouvait être tueur. Malgré une défense expérimentale, le PSG n’a pas encaissé de but contre la 15e attaque de L1. On a même vu un intéressant Colin Dagba. On a apprécié la finesse technique des Di Maria et Draxler passeurs. Surtout l’Allemand, très inspiré. Neymar n’a pas été à son top, mais ça reste le Ney… et il a marqué de la tête. Bref, les beaux jours s’enchaînent dans la PSGsphère. Un 5-0 contre Angers. Et Nasser al-Khelaïfi a été nommé chairman de l’ECA. Une des conséquences du putsch Super League manqué. Pourvu que ça dure !

Les notes de Canal Supporters : Rico 6 Dagba 6,5 Kehrer 6 Danilo 6 Bakker 6 Gueye 6 Paredes 6 Di Maria 7 Neymar 7 Draxler 7 Icardi 8