Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’Angers SCO à l’occasion de la 18e journée. Et pour ce match, Christophe Galtier pourrait compter sur un retour important en attaque.

Après sa première défaite de la saison face au RC Lens (3-1) le 1er janvier dernier, le PSG voudra renouer avec la victoire ce mercredi au Parc des Princes. Pour cela, le club parisien accueillera la lanterne rouge du championnat, l’Angers SCO, dans un match des extrêmes. Et pour cette première rencontre de l’année 2023 à domicile, le champion de France en titre n’aura pas le droit à l’erreur et pourra compter sur le retour d’un élément phare en attaque. Après son sacre avec l’Argentine en Coupe du monde, Lionel Messi devrait retrouver la compétition, « si rien ne vient contrarier son programme de retour », rapporte L’Equipe. Un doute existe sur la présence de Neymar Jr, qui a repris partiellement l’entraînement collectif ce lundi. Concernant Kylian Mbappé, il devrait effectuer son retour au Camp des Loges dans les prochaines heures, tout comme Achraf Hakimi.

Un duel Vitinha-Zaïre-Emery dans l’entrejeu

Sans surprise, Gigio Donnarumma retrouvera sa place de titulaire dans le but parisien. En défense, la charnière centrale Sergio Ramos-Marquinhos devrait être alignée. En l’absence d’Achraf Hakimi (suspendu) et Nuno Mendes (travail de réhabilitation), Nordi Mukiele et Juan Bernat enchaîneront dans les couloirs défensifs. Suspendu face à Châteauroux en Coupe de France, Marco Verratti retrouvera logiquement sa place dans le onze de Christophe Galtier. Et l’Italien pourrait être accompagné par Danilo Pereira dans l’entrejeu. Concernant l’identité du troisième homme au milieu de terrain, une hésitation existe entre Vitinha ou Warren Zaïre-Emery, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Avec l’incertitude du cas Neymar, Carlos Soler devrait enchaîner en soutien des attaquants. Enfin, Hugo Ekitike devrait être aligné aux côtés de Lionel Messi en attaque, selon le quotidien sportif.