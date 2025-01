PSG – Anne Hidalgo : « Non, on ne vendra pas le Parc des Princes »

L’histoire entre le Parc des Princes et le PSG n’a jamais été aussi proche de prendre fin. En effet, depuis les différentes passes d’armes entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale se penche sérieusement sur de nouvelles options pour être propriétaire de son stade.

A l’occasion de la présentation de ses vœux pour l’année 2025, Anne Hidalgo a tenu un discours à l’Hôtel de Ville du IVe arrondissement de la capitale. L’occasion pour la Maire de Paris de présenter les projets à venir pour la ville en cette nouvelle année, et faire une aparté sur un dossier chaud qui n’aura cessé d’animer 2024 : le Parc des Princes. Désireux de devenir propriétaire de son enceinte, le Paris Saint-Germain, face au refus d’Anne Hidalgo, se penche de plus en plus sérieusement sur de nouvelles options afin de construire son propre stade en Île-de-France. Dans ce contexte, Anne Hidalgo a profité de son discours du jour afin de déclarer : « Il y a une chose qu’on ne fera pas en 2025. En même temps, je ne l’avais pas promis. Non, on ne vendra pas le Parc des Princes« , a-t-elle répété avant d’être applaudie par l’assemblée venue assister à son discours de nouvelle année.