Dembélé
Image : Compte X @PSG_inside

PSG / ARS – Dembélé se montre rassurant après sa sortie

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mai 2026

Le PSG a réalisé le back-to-back en Ligue des champions après avoir battu Arsenal lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Sorti après avoir ressenti des crampes, Ousmane Dembélé s’est montré rassurant. 

Ce samedi, le PSG affrontait Arsenal en finale de la Ligue des champions. Dans un match pauvre en occasions en raison de la tactique très défensive des Gunners, le PSG a rapidement été mené. Après avoir longtemps buté sur la défense très basse d’Arsenal, le PSG a réussi à égaliser sur un penalty d’Ousmane Dembélé obtenu par Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens devront finalement attendre la séance de tirs au but pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite (1-1, 4 t.a.b à 3). Une séance de tirs au but que n’a pas disputée Ousmane Dembélé, qui a ressenti des crampes en fin de match et qui a été remplacé par Gonçalo Ramos avant les prolongations. Au micro de Canal Plus, le numéro 10 du PSG a évoqué sa sortie. 

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« On a travaillé dur cette saison pour pouvoir réaliser le back-to-back »

« C’est exceptionnel. C’est une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour pouvoir réaliser le back-to-back. C’est magnifique, on est très heureux ce soir et on va savourer. Les sensations encore plus fortes que la saison dernière avec le parcours difficile ? Bien sûr, ça a été difficile. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement, on est encore vainqueur de cette Champions League et on est tous heureux. Votre sortie ? C’était des crampes. 80e minute, c’était chaud. Tout le monde, je pense, a eu des crampes à la fin. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mai 2026

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