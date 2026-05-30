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PSG / Arsenal – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum30 mai 2026

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG dispute la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, avec pour ambition de conserver son titre européen.

Le PSG est à un match d’entrer dans la légende du football. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison passée, le club parisien peut réaliser un « back-to-back » dans la compétition, une performance uniquement réalisée par le Real Madrid au XXIe siècle. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout d’Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest.

Et à une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Arsenal ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lors de la dernière journée de Ligue 1, le club parisien s’était incliné dans le derby face au Paris FC (1-2). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.

Youtube : Canal Supporters Paris

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