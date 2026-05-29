PSG / Arsenal – Le groupe parisien avec de nombreux retours

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. À la veille de ce choc, Luis Enrique a dévoilé son groupe avec des retours importants.

Le PSG peut s’offrir une deuxième Ligue des champions de suite demain après-midi avec la finale contre Arsenal à la Puskas Arena de Budapest. Pour tenter de remporter sa deuxième finale de Champions League de suite, le club de la capitale pourra compter sur un groupe au complet. Absent depuis le 28 avril dernier et sa blessure à la cuisse droite contractée contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), Achraf Hakimi a repris l’entraînement collectif cette semaine et figure bien dans le groupe concocté par Luis Enrique pour la finale. Il se dit prêt à 100 % et pourrait débuter la rencontre contre les Gunners.

À lire aussi : Des signaux positifs pour les titularisations de Dembélé et Hakimi

Quentin Ndjantou de retour après plusieurs mois d’absence

Touché au mollet lors du dernier match de la saison du PSG en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC, Ousmane Dembélé a aussi repris l’entraînement collectif cette semaine. Il est également dans le groupe du PSG pour la finale de la Ligue des champions. C’est également le cas de Quentin Ndjantou. Le titi, qui s’était blessé aux ischio-jambiers en fin d’année 2025 et qui s’était fait opérer en janvier, retrouve le groupe pour la première fois depuis la rencontre contre le Vendée Fontenay Foot le 20 décembre dernier. Luis Enrique peut donc compter sur un groupe au complet pour tenter de s’offrir une deuxième Ligue des champions de suite, et la troisième de son histoire après celle avec le FC Barcelone en 2015.

Le groupe du PSG