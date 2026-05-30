PSG / Arsenal : Les compositions officielles

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

C’est le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG dispute la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest. Tenant du titre, le club parisien peut entrer dans l’histoire du football en réalisant un doublé. En face, les Gunners arrivent dans une bonne dynamique après avoir remporté la Premier League, une première depuis 22 ans.

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Hakimi et Dembélé titulaires, Zaïre-Emery sur le banc

Pour ce match, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ. Sans surprise, Matvey Safonov est titulaire dans les buts. Blessé depuis un mois, Achraf Hakimi fait son retour dans le onze de départ au poste de latéral droit, laissant Warren Zaïre-Emery sur le banc. De son côté, Nuno Mendes débute sur le côté gauche. La charnière centrale est composée de Willian Pacho et de Marquinhos. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est aligné. Enfin, en attaque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont associés. Le coach parisien a donc aligné les mêmes joueurs de champ que lors de la finale face à l’Inter Milan (5-0) la saison passée.

En face, Mikel Arteta a décidé de titulariser Cristhian Mosquera au poste de latéral droit. En attaque, le coach espagnol a aussi réservé une surprise avec la titularisation de Kai Havertz à la pointe de l’attaque. Pour le reste, pas de surprise avec notamment la charnière centrale William Saliba – Gabriel, et le milieu Declan Rice.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Arsenal

Finale de la Ligue des champions – Stade : Puskás Aréna – Horaire : 18 heures – Diffuseurs : Canal+ et M6 – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Sandro Schärer – VAR : Bastian Dankert et Robert Schröder

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI d’ Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Odegaard (c), Trossard – Havertz Remplaçants : Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Odegaard (c), Trossard – Havertz

🚨 LE XI du PSG pour défier Arsenal et tenter de réaliser le BACK TO BACK 🔥



L’équipe type est alignée ! 😍❤️💙



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