PSG / Arsenal – Les compositions probables de la finale

Ce samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet et devrait aligner son équipe type.

Le PSG veut encore un peu plus entrer dans l’histoire. Après avoir remporté la Ligue des champions pour la première fois la saison dernière, le club de la capitale souhaite conserver son titre pour devenir la première équipe depuis le Real Madrid en 2018, qui en avait remporté trois d’affilée, à conserver son titre. Pour cela, il faudra se défaire d’Arsenal, tout juste auréolé du titre de champion d’Angleterre et qui veut faire tomber le PSG pour remporter sa première Champions League lors de sa deuxième finale après celle de 2006 perdue contre le FC Barcelone (2-1). Pour réussir le back-to-back, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Blessé depuis un mois, Achraf Hakimi est apte pour cette finale tout comme Ousmane Dembélé, qui avait été touché au mollet contre le Paris FC le 17 mai dernier. Pour ce choc contre les Gunners, le coach du PSG devrait pouvoir aligner son équipe pour la première fois de la saison.

Warren Zaïre-Emery devrait commencer sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov devrait être titularisé. En défense, le quatuor qui a tant brillé lors de l’année 2025 historique du PSG devrait être aligné selon L’Equipe et Le Parisien. Remis de sa blessure à la cuisse droite, Achraf Hakimi occuperait le couloir droit. La défense centrale serait confiée à Marquinhos et Willian Pacho alors que Nuno Mendes officierait dans le couloir gauche. Au milieu, pas de surprises non plus avec les possibles titularisations de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Auteur d’une très belle saison, Warren Zaïre-Emery devrait commencer sur le banc. Enfin, en attaque, Luis Enrique devrait aligner, sans surprise, Désiré Doué à droite, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable d’Arsenal selon L’Equipe : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (cap.), Trossard – Gyökeres

selon L’Equipe : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (cap.), Trossard – Gyökeres Le XI probable d’Arsenal selon Le Parisien : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (cap.), Trossard – Havertz

compositions probables PSG / Arsenal (L’Equipe)