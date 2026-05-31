PSG / Arsenal – Les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG entre dans la légende en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive. Malgré un match difficile face à une équipe d’Arsenal qui a refusé le jeu, le club parisien est entré dans l’histoire.

Le PSG entre dans le panthéon du football. En réalisant un doublé en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique rejoint le Real Madrid parmi les clubs ayant réalisé un « back-to-back » au XXIe siècle. Pourtant, les Rouge & Bleu ont dû batailler pour venir à bout d’une équipe d’Arsenal qui a refusé le jeu pendant toute la rencontre. Au fil du match, les Parisiens ont réussi à fissurer le bloc bas des Gunners.

J.Neves infatigable, la charnière Marquinhos – Pacho solide, Doué meilleur offensif

Mais certains ont affiché une vraie solidité, à l’image de João Neves dans l’entrejeu, qui reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Il a d’abord eu moins d’efficacité dans les duels (50 % à l’heure de jeu) et on ne l’a pas vu dans les zones de danger. Mais il s’est battu dans son style, accrocheur : après l’égalisation, son énergie était décuplée et, irrésistible, il n’a plus perdu un duel pour terminer exténué. » Même notation pour Marquinhos. « Oui, il est malheureux sur le but anglais où son dégagement est contré (6e). Oui, son début de match est cahoteux mais ensuite, quelle abnégation ! Il a été de tous les combats face à Havertz. Il est l’auteur d’une intervention défensive décisive devant l’Allemand (45e + 3) et qui coupe d’innombrables situations de centres. Royal dans le domaine aérien. Remplacé, au bout de l’effort, par Zabarnyi (106e), très sérieux. »

Son coéquipier de la charnière centrale, Willian Pacho, a lui aussi su se montrer solide, comme le souligne Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10 : « Trop haut et pris de vitesse par Havertz sur l’ouverture du score express des Gunners (0-1, 6e), le roc équatorien n’a pas déçu pour autant. Une nouvelle fois costaud dans les duels et les situations au contact de l’attaquant, il a fait parler son impact athlétique pour rassurer l’arrière-garde. Avec lui, on le sait : le combat, c’est son domaine. » Enfin, le quotidien francilien attribue la même note à Désiré Doué. « Double buteur à Munich, il a cette fois connu un scénario différent, apportant tout de même du danger par ses dribbles et ses prises d’initiative. Après une belle ouverture pour Ruiz (13e), il est à l’origine d’une autre offensive en récupérant le ballon au niveau de la ligne médiane (37e). Il offre une nouvelle balle de but à Vitinha (90e). On saluera sa débauche d’énergie et son tir au but réussi. »