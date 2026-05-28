PSG / Arsenal – Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet pour la finale de la Ligue des champions

Pour son dernier entraînement au Campus PSG, Luis Enrique a une nouvelle fois pu compter sur l’ensemble de son effectif. Au total, 24 joueurs s’envoleront pour Budapest afin d’affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions.

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal approche à grands pas. Ce samedi (18h sur M6 et Canal+), le club parisien pourrait écrire une belle page de son histoire en conservant son titre européen. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout d’une équipe londonienne invaincue dans la compétition.

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Quentin Ndjantou de retour dans le groupe

Mais bonne nouvelle pour Luis Enrique, il pourra s’appuyer sur un groupe au complet pour cette affiche face aux Gunners. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont enchaîné un troisième entraînement collectif consécutif avec leurs partenaires. Blessé de longue date, Quentin Ndjantou a aussi fait son retour et sera du voyage avec ses coéquipiers. Au total, 24 joueurs prendront la direction de la Hongrie. Le groupe s’installera vendredi midi à l’Anantara Hôtel. Par la suite, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 15h30, puis les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois avant la finale à la Puskás Aréna à 16h45. « À noter que les familles des joueurs (et du staff) arrivent, elles aussi, ce vendredi, à bord d’un vol spécial. Cinq membres par joueur ont été invités », conclut le média sportif.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Hakimi (ou Zaïre-Emery), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia