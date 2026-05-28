PSG / Arsenal – Saliba et Gabriel préviennent Ousmane Dembélé

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Et un duel aura son importance dans cette rencontre : celui entre Ousmane Dembélé et les défenseurs William Saliba et Gabriel.

J-2 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. À la Puskás Aréna, le club parisien aura à coeur d’entrer dans la légende du football en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive. Mais la tâche ne sera pas aisée face à la meilleure défense de la compétition.

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« Je pense que lui aussi n’est pas content de nous rencontrer »

Dans des propos accordés à Canal+, la paire défensive William Saliba-Gabriel a évoqué son duel face à Ousmane Dembélé. Les deux défenseurs ont conscience de la tâche difficile qui les attend : « Il y en a un de nous deux (Gabriel ou Saliba) qui devra aller le chercher. Des fois, ce sera moi, des fois lui. On sait que c’est toujours chiant de jouer contre Ousmane, c’est le Ballon d’Or », a déclaré l’international français, avant de poursuivre : « C’est un joueur extraordinaire, ça va être dur de jouer contre lui, mais ça va aussi être dur de jouer contre nous. Ce sera un bon match, mais il faudra qu’on soit bien concentrés et on va essayer de tous les bloquer. » Même son de cloche du côté du Brésilien : « Il faut qu’on se parle beaucoup sur le terrain. On sait comment il joue, c’est un grand joueur. Je pense que lui aussi n’est pas content de nous rencontrer (rires). »

« C’est chiant de jouer contre Ousmane. C’est le Ballon d’Or, c’est un joueur extraordinaire » 🗣️



William Saliba et Gabriel évoquent le cas Ousmane Dembélé dans En Route pour Budapest 🔥



Une émission à suivre tous les soirs avant le choc PSG – Arsenal, ce samedi à 18h00 👀 pic.twitter.com/BwTQaZm5tH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 27, 2026