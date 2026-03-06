PSG / AS Monaco – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Il peut potentiellement prendre sept points d’avance en tête du championnat.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, le PSG affronte – au Parc des Princes – en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. En cas de succès ce soir, les Parisiens prendraient provisoirement sept points d’avance sur Lens, qui reçoit Metz dimanche à 15 heures. Pour ce choc contre les Monégasques, Luis Enrique devrait aligner une équipe type avec les joueurs disponibles pour cette rencontre. Intéressant au poste de faux numéro 9, Bradley Barcola devrait rejouer à ce poste ce soir, en attendant le retour d’Ousmane Dembélé, présent dans le groupe de Luis Enrique pour ce soir.

Moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre grâce à un but de Bradley Barcola (0-1). Un bon résultat que personne n’a annoncé ici. Dommage !