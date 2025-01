PSG / AS Monaco – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche après-midi (17h30, DAZN), le PSG affronte l’AS Monaco pour le compte du Trophée des champions. Les Parisiens voudront s’offrir leur premier titre de la saison.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG affronte l’AS Monaco pour le compte du Trophée des champions. Pour ce premier choc de l’année 2025, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Le coach espagnol devrait aligner une équipe proche d’être type pour tenter de s’offrir le premier titre de la saison 2024-2025. Trois semaines après sa victoire en Ligue 1 sur la pelouse du club monégasque (2-4), les Parisiens voudront réaliser la même performance pour conserver son titre.

Touché au visage lors du match entre les deux équipes, Gianluigi Donnarumma pourrait être titulaire dans les buts. Performant depuis plusieurs semaines, Désiré Doué devrait accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque. À moins de deux heures de cette rencontre, comment sentez-vous ce choc entre le PSG et l‘AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Le 22 décembre dernier, le PSG s’était qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en éliminant le RC Lens lors de la séance de tirs au but (1-1, 3 t.a.b à 4). Un score annoncé ici par Jamais content 😠 ! 🔵🔴🔵 sans le détail de la séance de tirs au but.