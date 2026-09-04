PSG / AS Monaco – Le groupe parisien avec deux gros retours et une absence surprise

Ce vendredi soir (21h05, Ligue 1 Plus), le PSG affronte Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Pour la première fois de la saison, le PSG va fouler la pelouse du Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Après deux matches nuls, les Parisiens voudront lancer leur saison de championnat contre les Monégasques. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Nuno Mendes, qui purge son dernier match de suspension après son carton rouge reçu lors du Trophée des champions contre Lens, manque à l’appel.

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Lucas Digne absent

Laissé au repos la semaine dernière et de retour à l’entraînement en début de semaine avec ses coéquipiers du PSG, Ousmane Dembélé figure bien dans le groupe concocté par Luis Enrique pour cette rencontre contre les Monégasques. Ce sera également le cas de João Neves, qui était absent contre Lille le week-end dernier. Il y a tout de même une absence de taille, celle de Lucas Digne. Aucune indication sur cette absence n’a été donnée par le PSG. Selon Djamel, twittos spécialiste du PSG, cette absence est un choix de Luis Enrique. Après avoir joué avec l’équipe Espoirs du club de la capitale mercredi, Quentin Ndjantou et Alessandro Longoni n’ont pas été convoqués par le coach du PSG. Le gardien italien, qui a rejoint les Rouge & Bleu cet été libre de tout contrat après son départ de l’AC Milan, est remplacé par Arthur Vignaud, qui a signé son premier contrat professionnel avec le PSG cet été.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Chevalier, Vignaud

: Safonov, Chevalier, Vignaud Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Pacho Milieux : Beraldo, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves

: Beraldo, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves Attaquants : Kvaratskhelia, Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts