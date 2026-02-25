PSG / AS Monaco – Le groupe parisien avec quatre absents

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Vainqueur del’AS Monaco sur la pelouse deLouis-II la semaine dernière (2-3), le PSG reçoit – au Parc des Princes – les Monégasques en barrage retour de la Ligue des champions. Les Parisiens tenteront de valider leur qualification en huitièmes de finale devant leur public, qui va pousser pour les aider à sortir l’AS Monaco. Quelques heures avant cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe avec quatre absents.

Désiré Doué bien présent

Touché au mollet et sorti sur blessure lors de la manche aller, Ousmane Dembélé, qui a repris l’entraînement individuel, est trop court pour ce barrage retour de la Ligue des champions. C’est également le cas de Senny Mayulu, aussi touché au mollet et qui est absent depuis le match contre Strasbourg. De son côté, Fabian Ruiz, blessé au genou contre le Sporting le 20 janvier dernier, poursuit son travail individuel et doit faire l’impasse sur ce choc. Enfin, Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambier droit il y a quelques jours, est lui annoncé forfait pour plusieurs mois. Sorti à la mi-temps du match contre Metz après des douleurs à la cuisse, Désiré Doué est bien présent dans le groupe concocté par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Neves

: Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Neves Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Doué, Lee, Barcola, Mbaye





