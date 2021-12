PSG / AS Monaco – les compositions officielles

Ce soir, en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AS Monaco. Après deux matches nuls consécutifs, les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire face aux Monégasques et profiter du faux pas de Rennes contre Nice (1-2) pour prendre treize points d’avance sur son nouveau dauphin, Marseille, vainqueur de Strasbourg plus tôt dans la journée (0-2). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Sergio Ramos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe Julian Draxler et Neymar Jr.

L‘entraîneur argentin a décidé d’aligner une équipe très proche de celle de PSG / Bruges. Gianluigi Donnarumma enchaîne dans les buts. Il sera protégé par une défense Achraf Hakimi, Marquinhos, Abdou Diallo – qui enchaîne une deuxième titularisation et Juan Bernat. Le milieu de terrain sera composé de Marco Verratti, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. L’attaque Messi, Mbappé, Di Maria est aussi reconduite.

Feuille de match PSG / AS Monaco

Dix-huitième journée de Ligue 1 – Dimanche 12 décembre 2021 au Parc des Princes – Diffuseurs : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – VAR : Pignard