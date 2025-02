PSG / AS Monaco – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h05, DAZN), le PSG affronte Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le choc, les coachs ont dévoilé leurs onze de départ.

Le PSG et l’AS Monaco se confrontent pour la troisième fois de la saison ce vendredi soir avec le choc de la 21e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes. Pour ce choc, placé quatre jours avant le barrage aller de la Ligue des champions contre le Stade Brestois, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, touchés à la cheville gauche, et Senny Mayulu, victime d’un coup de froid, sont absents. Malgré l’enchaînement des matches et une avance confortable en tête de la Ligue 1, le coach du PSG a décidé d’aligner un système de jeu différent des dernières sorties.

Désiré Doué au milieu de terrain

Laissé au repos contre Le Mans mardi soir, Gianluigi Donnarumma retrouve les buts du PSG. Il sera défendu par une défense à trois composée de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha sera associé à Fabian Ruiz, Joao Neves et Désiré Doué. Enfin, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, très en forme ces dernières semaines, et Khvicha Kvaratskhelia, occuperont l’attaque parisienne.

La feuille de match de Paris Saint-Germain / AS Monaco

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseurs : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages– Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Bastien Dechepy et Yann Flament

Le XI du PSG : Donnarumma – Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Hakimi, Kimpembe, Zague, Hernandez, Beraldo, Lee, Ramos

: Donnarumma – Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de l’AS Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique – Akliouche, Magassa, Zakaria (c), Minamino – Biereth, Embolo Remplaçants : Khon, Ouattara, Salisu, Al-Musrati, Ben Seghir, Coulibaly, Diatta, Golovin, Michal

