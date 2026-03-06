PSG / AS Monaco – Les compositions officielles

Ce vendredi soir, le PSG reçoit l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Pour ce choc, le troisième lors des cinq derniers matches des Rouge & Bleu, Luis Enrique doit faire sans Fabian Ruiz, Joao Neves, ni Quentin Ndjantou. Mais le coach espagnol peut compter sur le retour d’Ousmane Dembélé, absent depuis le barrage aller de la Ligue des champions contre les Monégasques, et de Senny Mayulu, qui n’a plus joué depuis le match sur la pelouse de Strasbourg. Les deux joueurs vont démarrer cette rencontre contre Monaco sur le banc.

Troisième titularisation en Ligue 1 pour Dro Fernandez

Luis Enrique a décidé de titulariser Matvey Safonov dans le but du PSG. Le gardien russe sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes. En l’absence de ses deux compères du milieu, Joao Neves et Fabian Ruiz, Vitinha sera accompagné par Warren Zaïre-Emery et Dro Fernandez dans l’entrejeu du PSG. Enfin, pour l’attaque, le coach parisien a décidé d’aligner le trio Désiré Doué, Bradley Barcola, qui enchaîne au poste de faux numéro 9 après une belle prestation contre Le Havre, et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

25e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+, beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Benjamin Pages et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Thomas Léonard – VAR : Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj