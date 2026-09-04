Luis Enrique
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PSG / AS Monaco – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 septembre 2026

Ce vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet pour ce choc.

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Après deux nuls, le club de la capitale voudra s’imposer pour la première fois de la saison en championnat. Pour cela, il pourra compter sur le soutien de ses supporters. Sur le terrain, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. En effet, seul Nuno Mendes manquera à l’appel. L’international portugais purge en effet son troisième et dernier match de suspension après son carton rouge reçu contre Lens lors du Trophée des champions (1-0).

La prochaine priorité du PSG, prolonger Khvicha Kvaratskhelia
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Première titularisation en Ligue 1 pour Lucas Digne ?

Selon L’Equipe et Le Parisien, c’est Lucas Digne qui devrait prendre sa place dans le couloir gauche. Pour les deux quotidiens, l’international français serait accompagné d’Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho en défense juste devant Matvey Safonov qui garderait sans surprise les buts du PSG. Pour le milieu de terrain, les deux publications ne sont pas d’accord. Pour L’Equipe, Vitinha serait associé à João Neves et Fabián Ruiz alors que pour Le Parisien, c’est Warren Zaïre-Emery qui accompagnerait les deux internationaux portugais. En attaque, ils ne s’accordent pas non plus. Pour le quotidien sportif, Ousmane Dembélé serait titulaire en pointe, Désiré Doué dans le couloir gauche et Maghnes Akliouche dans le couloir droit. Pour le quotidien francilien, Désiré Doué évoluerait dans le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche et Ferran Torres en pointe. 

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Digne – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué
  • Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Digne – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Torres, Kvaratskhelia
  • Le XI probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson (ou Teze), Sané, Dier, Nazinho – Zakaria (cap.), Camara – Coulibaly, Golovin, Idumbo – Brunner

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 septembre 2026

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