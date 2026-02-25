PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG s’est fait peur contre Monaco mais a réussi à valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont été fébriles.

Après avoir battu l’AS Monaco sur sa pelouse la semaine dernière (2-3), le PSG devait terminer le travail ce mercredi soir lors du barrage retour de la Ligue des champions. Mais dès l’entame du match, les Monégasques, qui avaient besoin de marquer pour se qualifier, vont se procurer les meilleures occasions et réussir à ouvrir le score juste avant la mi-temps. Le PSG devra attendre la seconde période et l’expulsion de Coulibaly pour voir le PSG égaliser par l’intermédiaire de Marquinhos. Le capitaine parisien a été un peu en difficulté en défense, réussissant tout de même à ne pas se faire balader par Balogun comme lors de la manche aller. Son compère en défense centrale, Willian Pacho, a une nouvelle fois été solide, lui qui a souvent repoussé les attaquants monégasques.

Nuno Mendes en difficulté

Deuxième buteur du PSG ce soir, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des joueurs qui a apporté le plus de danger dans la défense monégasque. Il a été récompensé de son bon match par un but, lui qui a bien suivi le ballon mal repoussé par le gardien monégasque sur une frappe d’Achraf Hakimi. Ce dernier a aussi été plutôt bon, lui qui n’a pas hésité à apporter le surnombre en attaque et qui s’est procuré plusieurs belles actions. De l’autre côté du terrain, Nuno Mendes a été plus en difficulté. S’il a encore réalisé de belles percées, il a été mis en difficulté par les attaquants monégasques, lui qui n’a pas été assez prompt sur le but d’Akliouche. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque, Bradley Barcola, comme à son habitude, a tenté des percées sur son côté, faisant très souvent des différences. Mais il n’a pas pu trouver ses coéquipiers, qui ne lui proposaient pas de bonnes solutions. Il aurait pu ponctuer son match d’un but, mais sa seule tentative du match a été repoussée par la barre. Placé en faux numéro 9, Désiré Doué a été remuant, a tenté de déstabiliser la défense monégasque, sans parvenir à trouver la faille. Il est tout de même décisif lors de cette rencontre, avec une passe décisive pour Marquinhos.