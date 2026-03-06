PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Monaco (1-3). Une très mauvaise préparation avant de recevoir Chelsea.

Leader de Ligue 1, le PSG pouvait prendre provisoirement sept points d’avance en tête du championnat avec une victoire contre l’AS Monaco. Mais c’est Lens qui pourrait faire la bonne opération du week-end en revenant à un point du PSG en cas de succès contre Metz dimanche après-midi (15 heures). En effet, face à un bloc bas des Monégasques qui ont réussi à piquer en contre, le club de la capitale s’est incliné devant son public (1-3). Pas une bonne préparation pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, dont la première manche arrive dans cinq jours, toujours au Parc des Princes. Titulaire au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a été en grande difficulté ce soir. Le titi est fautif sur deux des trois buts monégasques. Après un slalom dans la surface, il a perdu le ballon sur l’ouverture du score et il a également été en retard sur le but de Golovin. Il semble faiblir ces derniers temps en raison de l’enchaînement des matches.

Nuno Mendes surnage

S’il a encore touché beaucoup de ballons, Vitinha semble avoir perdu son influence sur le jeu du PSG. Moins précis dans ses transmissions, il souffre de l’absence de ses deux compères au milieu de terrain, Fabian Ruiz et Joao Neves, qui lui permet d’être plus haut sur le terrain et de pouvoir être plus efficace dans son jeu. Titulaire pour la troisième fois de suite en Ligue 1, Dro Fernandez a semblé encore un peu trop tendre dans les duels. Si, balle au pied, son talent saute aux yeux, il doit muscler son jeu dans un championnat physique comme la Ligue 1. Titularisé dans le couloir droit de l’attaque, Désiré Doué n’a pas réussi à faire la différence. Il a semblé dans un jour sans, préférant tenter des choses individuellement plutôt que de jouer avec ses partenaires. Replacé dans son couloir de prédilection, Khvicha Kvaratskhelia a eu quelques belles séquences mais s’est montré maladroit dans le dernier geste. Il n’a pas réussi à faire de grandes différences sur son côté gauche. Placé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, Bradley Barcola a eu du mal à se défaire du marquage de la défense monégasque. En étant replacé dans le couloir gauche, il a réussi à faire des différences et à marquer pour relancer le PSG, en vain. Enfin, Nuno Mendes a très certainement été le meilleur parisien ce soir. Le latéral gauche a fait la différence par ses appels mais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, comme cette tête trop molle (62e). Il a tenté de provoquer dans son couloir mais ce n’a pas été suffisant pour aider son équipe à renverser la vapeur.