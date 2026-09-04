PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

Devant son public, le PSG n’a pas réussi à lancer sa saison de Ligue 1 avec une défaite contre Monaco. Khvicha Kvaratskhelia a tenté des choses alors que la défense a encore été en difficulté.

Le PSG voulait lancer sa saison de Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée. Après une première mi-temps largement maîtrisée et une ouverture du score de Marquinhos, le club de la capitale a vu les Monégasques renverser la situation et repartir avec les trois points, comme la saison dernière. Le capitaine parisien aura tout vécu dans cette rencontre. Buteur de la poitrine sur un centre de Khvicha Kvaratskhelia, il a aussi perdu son duel contre Idumbo sur le deuxième but monégasque. Il a également eu certaines interventions solides. Son compère de la défense centrale, Willian Pacho, a eu un match à deux visages. En première mi-temps, il s’est montré autoritaire dans son duel avec Paris Brunner. Il a été plus en difficulté en seconde période, avec notamment une chute sans explication sur le but égalisateur des Monégasques. Dans les buts, Matvey Safonov n’a, pour une fois, pas brillé. Il encaisse deux buts sur les deux seuls tirs cadrés de Monaco. S’il ne peut rien sur le premier, il est fautif sur le deuxième en ne fermant pas assez son premier poteau.

Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia remuants

Pour ses retrouvailles avec Monaco, Maghnes Akliouche a très certainement réalisé son meilleur match depuis son arrivée au PSG. En mouvement constant, il a tenté de trouver ses partenaires dans les meilleures conditions et aurait pu s’offrir une passe décisive. Sa passe en retrait pour Khvicha Kvaratskhelia était parfaite mais le Géorgien a vu sa tentative être repoussée. Il aurait aussi pu marquer son premier but avec les Rouge & Bleu, mais sa frappe à l’entrée de la surface après une passe du numéro 7 du PSG s’est écrasée sur la barre. De toute façon, ce but n’aurait pas compté puisqu’il y avait hors-jeu sur le début de l’action. Passeur décisif pour Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia a été le meilleur joueur du PSG ce vendredi soir. L’ancien napolitain n’a pas hésité à provoquer ses adversaires, à se procurer des occasions et à mettre en danger la défense monégasque. Il a eu plusieurs belles occasions mais n’a pas réussi à tromper la vigilance du gardien de Monaco. Une nouvelle fois reconduit au poste de latéral gauche, Warren Zaïre-Emery a rendu une belle copie en réussissant à retenir son vis-à-vis, Mamadou Coulibaly.