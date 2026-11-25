Ce mercredi soir, le PSG affronte l’AS Roma lors de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Le PSG voudra s’offrir une cinquième victoire de suite pour se rapprocher d’une qualification dans le top 8.

Trois semaines après sa très large victoire sur la pelouse de Villarreal (0-6), le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Vainqueur de ces quatre premiers matches dans cette phase de ligue, le club de la capitale voudra réaliser la passe de cinq devant ses supporters ce soir afin de reprendre sa place de leader, récupérée par le Real Madrid hier, et se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers. Pour ce match, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe mixte, laissant sur le banc Marquinhos et Ousmane Dembélé, pourtant annoncés titulaires, eux qui ont fait leur retour sur les terrains contre Nice samedi après plusieurs semaines d’absence en raison des blessures. Illia Zabarnyi est titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho alors que Ferran Torres et Senny Mayulu accompagnent Maghnes Akliouche en attaque.

A lire aussi : Séries, club italien… Les chiffres clés avant PSG / AS Roma





Moins de 40 minutes avant ce match, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Roma ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic avisé au sein de la rubrique des commentaires ci-dessous. Samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Nice (2-3) lors de la onzième journée de Ligue 1. Un score que personne n’a annoncé ici. Dommage !