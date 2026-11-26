Au cours du match entre le PSG et l’AS Roma ce mercredi soir au Parc des Princes, des cris de singe provenant de la tribune des supporters romains ont été entendus.

Si le match nul frustrant du PSG face à l’AS Roma (2-2) est au centre des débats, un autre événement s’est déroulé durant la rencontre. Contactés par RMC Sport, de nombreux supporters parisiens de la tribune Boulogne ont raconté avoir été ciblés par des cris de singe provenant de la tribune des supporters romains, rapporte le média sportif.

Des cris de singe et des saluts nazis

D’autres supporters racontent également avoir vu des saluts nazis par ces mêmes supporters italiens. « En coulisses, le Paris Saint-Germain indique prendre très au sérieux les faits rapportés à l’occasion de cette rencontre. Des vérifications sont en cours afin de faire toute la lumière sur ces signalements. Le club a également porté ces éléments à la connaissance des délégués de la rencontre », rapporte RMC. Si ces faits sont avérés, le club parisien demanderait des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces gestes. Pour rappel, des cas similaires avaient déjà eu lieu en 2022, lors de la réception de la Juventus Turin en Ligue des champions. Deux supporters italiens avaient été condamnés par la justice française à des amendes et à des interdictions de stade.

🤮 Contactés par @RMCsport , plusieurs abonnés de la tribune Boulogne racontent ce soir avoir été la cible de cris de singes venants du parcage visiteurs du Parc des Princes occupé par les supporters de l’AS Rome. #RMCLive #PSGASR https://t.co/9281XJLp0p — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) November 25, 2026