Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille l’AS Roma en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia.

Auteur d’un sans-faute, avec quatre victoires en autant de rencontres disputées en Ligue des champions, le PSG compte bien enchaîner ce mercredi soir (21h sur Canal+), à l’occasion de la réception de l’AS Roma. En cas de victoire, l’équipe de Luis Enrique fera un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Cependant, le coach parisien devra composer sans deux éléments majeurs.

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Lucas Digne de retour dans le groupe

Gravement touchés au genou, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia seront indisponibles pendant de longs mois. Touché à la cuisse, Alessandro Longoni est également forfait. En revanche, les joueurs cadres tels que Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé seront bien présents pour affronter la Louve. Absent du groupe lors de la victoire face à l’OGC Nice (3-2), le week-end dernier, Lucas Digne fait son retour. Du côté des Titis, David Boly et Quentin Ndjantou sont convoqués pour cette rencontre, tout comme le gardien Arthur Bar.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Bar

: Chevalier, Safonov, Bar Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Boly, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Boly, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : F. Torres, Dembélé, Akliouche, Godts, Ndjantou

📃 Le groupe de Parisiens pour la réception de l’AS Roma en Ligue des champions ! 🏟️ #ASRoma #UCL https://t.co/iuhtjr0fCN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2026