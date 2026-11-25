Ce mercredi soir, le PSG reçoit l’AS Roma en Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après avoir remporté ses quatre premiers matches, le PSG retrouve la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans deux de ses cadres, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et Alessandro Longoni, touché musculairement lors de la trêve internationale. Pour remplacer les deux blessés de très longue date sur le côté gauche de l’attaque, le coach du PSG a décidé de titulariser Senny Mayulu, très en forme ces derniers jours, contre l’AS Roma. Le titi du PSG est associé à Ferran Torres, préféré à Ousmane Dembélé, et Maghnes Akliouche.

Marquinhos commence sur le banc

Pour son milieu de terrain, le coach du PSG a décidé d’aligner le trio João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz. De retour à la compétition contre Nice ce week-end, Marquinhos commence sur le banc. C’est Illia Zabarnyi qui est titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Achraf Hakimi enchaîne dans le couloir droit de la défense tout comme Nuno Mendes, qui a lui aussi fait son retour à la compétition contre Nice après avoir manqué plusieurs semaines de compétition, lui qui avait été touché à la cuisse contre Strasbourg le 17 octobre dernier (1-3). Sans surprise, Matvey Safonov garde les buts du PSG.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Roma

Cinquième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus– Arbitre principal : Glenn Nyberg – Arbitres assistants : Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist – Quatrième arbitre : Adam Ladebäck – VAR : Bastian Dankert et Tomasz Kwiatkowski