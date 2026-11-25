Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille l’AS Roma en Ligue des champions. Avec deux absences majeures en attaque, Luis Enrique devra trouver une solution.

Auteur d’un sans-faute dans cette phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG compte surfer sur sa dynamique actuelle lors de la réception de l’AS Roma, ce mercredi soir (21h sur Canal+). En cas de victoire face au club italien, l’équipe de Luis Enrique fera un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Cependant, le coach parisien devra se passer pendant de longs mois de ses deux attaquants phares : Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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Quels joueurs pour accompagner Ousmane Dembélé ?

Pour cette rencontre face à la Louve, il ne devrait pas y avoir de surprise en défense ni au milieu de terrain. Dans les buts, Matvey Safonov sera titulaire. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est pressenti. Dans l’entrejeu, le trio Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz devrait être associé. En revanche, pour l’attaque, le quotidien L’Équipe opte pour un trio composé de Ferran Torres, d’Ousmane Dembélé et de Mika Godts. De son côté, le journal Le Parisien mise plutôt sur Maghnes Akliouche et Senny Mayulu pour accompagner le Ballon d’Or 2025.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Godts

(L’Équipe) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Godts Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Dembélé, Mayulu

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Dembélé, Mayulu Le XI probable de l’AS Roma : Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Molina, Cristante (c), M. Koné, Wesley – Dybala, Soulé – Malen

Les compositions probables de PSG / AS Roma (L’Équipe)

Les compositions probables de PSG / AS Roma (Le Parisien)